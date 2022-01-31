Жители Словакии обвинили США и НАТО в напряженности вокруг Украины

Граждане Словакии обвиняют Вашингтон и Североатлантический альянс в эскалации напряженности на территории Прибалтики и границе между Россией и Украиной. Об этом сказано в результатах опроса населения республики.

Братиславский телеканал Markiza сообщил итоги исследования. Более 44% респондентов заявили, что ответственность за нагнетание напряженности на границе России и Украины несут США и НАТО. В исследовании участвовало более тысячи респондентов. Опрос затронул все слои и возрастные группы жителей Словакии. Исследование проводилось в период с 19 по 26 января.

Недавно также сообщалось, что Вашингтон обсуждает с партнерами размещение дополнительного военного контингента на территории восточного фланга НАТО. Военные Альянса могут расположиться в Румынии, Болгарии и Венгрии.