Посол Алипов заявил о заинтересованности России в развитии связей Индии и ОДКБ

Россия заинтересована в том, чтобы укреплялись связи между Индией и Организацией Договора о коллективной безопасности. Соответствующее заявление сделал новый российский посол в Нью-Дели Денис Алипов.

Алипов во время беседы с изданием «Известия» сообщил, что Москва заинтересована в том, чтобы Индия углубляла собственные связи с ОДКБ. По словам посла, контакты Нью-Дели с организацией уже установлены. Однако, как отметил дипломат, Россия также приветствовала бы более активное и плотное сотрудничество этой страны с ОДКБ.

Посол подчеркнул, что Индия исторически наладила тесное взаимодействие с Центральной Азией. По его словам, Нью-Дели ведет активную политическую беседу и занимается развитием торговых связей со всеми странами региона.