Yonhap: Северная Корея сообщила об успешном испытании баллистической ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) подтвердила информацию об успешном проведении испытаний баллистической ракеты средней дальности. Об этом говорится в материале агентства Yonhap.

Известно, что запуск баллистической ракеты произошел 30 января. Снаряд был запущен в сторону Японского моря. Подчеркивается, что всего ракета пролетела 800 километров, при этом максимальная высота составила 2000 километров. Снаряд преодолевал сверхзвуковую скорость 16 раз.

Данное испытание является уже седьмым подобным испытанием Северной Кореей с начала этого года. Авторы материала высказали опасения в связи с тем, что КНДР может отменить действующий мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

При этом ранее стало известно, что Северная Корея запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря. В связи с этим южнокорейские военные начали проверку для определения природы запущенных снарядов, их дальности и других характеристик.