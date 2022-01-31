МИД Украины заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал дипломатию единственным подходом во взаимодействии Москвы и Киева.

Таким мнением министр поделился в микроблоге Twitter. Кулеба считает, что Россия «обязана продолжить дипломатическое взаимодействие» с Украиной, а также должна отвести войска от украинской границы.

«РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия — это единственный подход», — написал Кулеба.

Украина и государства Запада в последнее время заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» России у границ Украины. Российская сторона не раз отвергала обвинения, заявляя, что не собирается ни на кого нападать. Заявления об «агрессии РФ» используются в качестве предлога для размещения военной техники около российских границ, считают в Москве.