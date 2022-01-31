Читатели Breitbart назвали заявления Байдена о «российском вторжении» цирком

Высказывания президента США Джо Байдена о «российском вторжении» на Украину являются цирком. Об этом сообщили читатели портала Breitbart после новости о переговорах главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Байден провел телефонную беседу с Зеленским в четверг и пообещал поддержать Украину в случае «российского вторжения». Авторы статьи отметили, что украинцы не признают возможность военного конфликта двух стран. Читатели Breitbart прокомментировали политику американского президента, отметив его личные интересы в обострении ситуации вокруг Украины и усилении противостояния с Россией. Так, Guido Sarducci назвал заявления о гипотетической войне цирком.

Западные страны все чаще выступают с высказываниями об «агрессивных действиях» Москвы в отношении Киева. Российская сторона не раз опровергала данные обвинения. Кремль утверждает, что США и НАТО используют эти заявления в качестве предлога увеличить свои военные силы в Восточной Европе.