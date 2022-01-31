Нуланд назвала бессмысленным раскрытие санкционных пакетов в отношении России

Американское правительство считает бессмысленным введение и раскрытие санкционных пакетов в отношении России до предполагаемого «нападения» на Украину. Соответствующей информацией поделилась заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд во время эфира на телеканале CBS заявила, что сдерживание эффективнее всего функционирует, когда имеется некоторая стратегическая стабильность по поводу того, что конкретно США планируют делать. По ее словам, Вашингтон говорил, что речь идет об экономических мерах.

Заместитель американского государственного секретаря также заявила, что Белый дом сообщал об экспортном контроле, новых ограничениях в отношении элит России. Однако если США раскроют их в данный момент, то у Москвы появится возможность принимать меры по смягчению последствий.