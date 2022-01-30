Генсек ОДКБ Зась назвал маневры «Союзная решимость» внутренним делом Москвы и Минска

Совместные маневры России и Белоруссии «Союзная решимость» являются внутренним делом Москвы и Минска. Соответствующим заявлением поделился генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Зась во время эфира на телеканале СТВ заявил, что маневры, которые в скором времени стартуют на белорусской территории, имеют сугубо оборонительный характер. По словам генсека ОДКБ, учения являются внутренним делом России и Белоруссии, которые организовали тренировку на собственной территории.

Однако генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул, что необходимо брать в расчет «настороженности и опасения», звучащие «в пространстве». По словам Зася, также нужно добавлять открытость в рамках маневров. Это позволит увеличить доверие и, может быть, снимет некоторые опасения, подытожил генсек ОДКБ.