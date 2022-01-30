Кинорежиссер Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет

Советский и российский актер, сценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. Информация об этом стала известна из сообщения представителей Союза кинематографистов РФ.

Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. По сценариям российского кинорежиссера было отснято в общей сложности пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов. Среди них числятся такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться» и другие.

С 1989 по 1995 годы Мережко вел известную в Советском Союзе и России программу «Кинопанорама». За свою карьеру режиссер удостоился таких наград, как Заслуженный деятель искусств РСФСР, государственной премии СССР за сценарий к кинокартине «Полеты во сне и наяву», а также звания Народного артиста России.