Малийцы доходчиво объяснили французскому министру, кто на самом деле грабит страну

Десятилетиями Франция грабила народы африканских стран, а теперь пытается переложить ответственность за свои деяния на Россию. Так африканские пользователи соцсетей прокомментировали заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о работе россиян в Мали.

В беседе с журналистами министр заявил, что россияне, которых он причислил к «ЧВК Вагнера», поддерживают власть в Бамако в обмен на доступ к природным ресурсам африканского государства.

Это высказывание вызвало бурную реакцию у малийцев. В комментариях к интервью в соцсетях они напомнили Ле Дриану, что именно Франция эксплуатировала природные ресурсы Мали на протяжении десятилетий и продолжает делать это сейчас.

«С момента обретения независимости, Франция ворует у нас. Каждый год каждой государство Сахеля отдает Франции по два миллиона евро, это ли не грабеж?» — пишет Yaya Sawadogo.

Пользователи соцсетей указали французскому министру на тот факт, что россияне находятся в Мали на законных основаниях и по приглашению народа страны, в то время как Франция удерживает африканское государство под военным эмбарго.

При этом эффективность французских военнослужащих оставляет желать лучшего, напомнили комментаторы. За годы присутствия им так и не удалось устранить радикалов в Мали.

«Что делает Франция в Мали? За 10 лет присутствия мы не видим никаких результатов. Русские пришли недавно и результаты уже говорят сами за себя», — подчеркнул Amadou Dibri.

Африканцы посоветовали Парижу отказаться от своих неоколониальных амбиций и перестать вмешиваться в дела суверенного государства.