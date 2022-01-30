Канада решила отозвать часть персонала посольства на Украине

Власти Канады объявили о решении отозвать семьи дипломатов и не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве, сказано в сообщении МИД страны.

Правительство государства отметило, что безопасность граждан Канады остается в приоритете. Однако оно продолжит следить за развитием ситуации на Украине.

«Наши должностные лица готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады на Украине остается открытым», — говорится в заявлении.

Ранее МИД Великобритании подтвердил информацию о начале эвакуации своих сотрудников из Киева. При этом ведомство уточнило, что дипмиссия продолжит свою работу в стране.