Контрабанда из стран Африки помогла Франции обзавестись внушительным золотым запасом, превышающим 2400 тонн. При этом Париж безосновательно пытается обвинить Россию в заинтересованности в ресурсной базе стран Черного континента.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что российские специалисты в Мали, которых он причислил к «ЧВК Вагнера», якобы обеспечивают защиту местной власти в обмен на доступ к ресурсам государства. При этом министр умолчал о французском потоке контрабанды, прибыль от которого годами оседает в карманах парижских чиновников. Подробнее о лжи Елисейского дворца рассказал ФАН.

Так, в свое время получить доступ к ресурсной базе Мали Парижу помогла военная интервенция. Прикрываясь «борьбой» с радикалами, Пятая республика на деле сотрудничала с боевиками и фактически ввергла страну в искусственный хаос. План французов оказался весьма прост: чем дольше у них сохраняются причины для присутствия в Мали, тем больше ресурсов они смогут выкачать из страны.

Ежегодно из африканского государства вывозится свыше 15 тонн золота. Большая часть металла при этом добывается кустарным путем, а его оборот практически невозможно отследить. Это также играет на руку Франции, которая привлекает к работе на рудниках мирное население. Люди, работающие за еду или просто за жизнь, не задействованы ни в какой официальной деятельности. Подобная схема применяется, к примеру, на руднике неподалеку от поселения Бони.

Подобные сценарии Франция отработала не только в Мали. Аналогично Париж действует и в Центральноафриканской Республике, откуда вывозит лес и табак в огромных количествах. И, пока народы и без того бедных стран борются за выживание, руководство Пятой республики занимается политическими спекуляциями, чтобы как можно дольше сохранить доступ к ресурсам региона.

Именно с желанием удержать стремительно тающее влияние в Африке политолог Роман Романов связывает нападки Парижа в адрес русских в Мали. По его словам, в странах континента растет недовольство действиями французских властей. Африканцы все активнее выступают против Парижа и за Москву, понимая, что Россия заинтересована в их процветании, в то время как Пятая республика лишь продолжает обворовывать бывшие колонии.

«Россия в данном случае во многом помогает новым правительствам, которые сейчас там формируются, обрести суверенитет. Если раньше это были скрытые колонии западных государств, то сейчас Москва в обмен на некоторое экономическое и торговое сотрудничество позволяет им стать по-настоящему независимыми от бывших метрополий государствами. Это бесит Францию, Макрона, министра иностранных дел, поскольку они абсолютно бессильны в этой ситуации», — заметил эксперт в комментарии ФАН.

Обвиняя РФ в некой заинтересованности африканскими ресурсами, Париж, по сути, приписывает нашей стране собственные грехи, подчеркнул Романов.

«Знаете, каждый судит по себе. Для французов африканские государства всегда являлись некой ресурсной базой, на которую они очень сильно опирались. Сейчас они ее теряют. Европейцы не понимают, зачем туда лезут русские. У них появляется единственное объяснение для себя: чтобы получить дешевые ресурсы и разграбить эти африканские государства. По сути, они пытаются свою историю и манеру поведения переложить на Россию. У них нет другой логики мышления и понимания, что кто-то может чем-то другим заниматься на Черном континенте», — считает он.

Вряд ли такая тактика поможет Парижу укрепить влияние в регионе. Нежелание Франции на честных условиях сотрудничать с африканскими государствами в конечном итоге приведет к полному разрыву имеющихся связей. В итоге Пятая республика столкнется с ресурсным вакуумом и ослаблением собственных позиций на международной арене, вернуть которые будет, скорее всего, уже невозможно.