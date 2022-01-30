Евродипломат Крамон осудила слова депутата Рады Арахамии о «вторжении» России на Украину

Депутат Европарламента Виола фон Крамон раскритиковала заявление главы партии «Слуга народа» Давида Арахамия, который усомнился в готовящемся «вторжении» Российской Федерации на территорию Украины.

Своим мнением она поделилась в Twitter-аккаунте.

«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?» — поинтересовалась Крамон.

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что Запад сеет панику на Украине своими высказываниями о якобы вторжении Российской Федерации на территорию государства. По словам политика, он не знает «реальной причины, по которой США так делают». Однако Арахамия уточнил, что это вредит украинской экономике.