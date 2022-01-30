Медведев после поражения в финале AO-2022 поблагодарил жену за поддержку

Российский теннисист Даниил Медведев после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2022), в котором он в пяти сетах проиграл экс-первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, выразил благодарность своей семье и команде.

Медведев подчеркнул, что его команда делала все возможное, чтобы победить. Он также выразил сожаление, что в боксе отсутствовала его супруга.

«Хочу поблагодарить двух человек в моем боксе. Они были весь турнир со мной и поддерживали меня на протяжении двух недель. Мы делали все, что могли. К сожалению, здесь не было моей жены. Наверное, она сломала телевизор дома после того, что произошло. Но она моя самая большая поддержка, и я хочу ее поблагодарить», — сказал 25-летний спортсмен на послематчевой церемонии.

В воскресенье 35-летний Надаль в финальном матче против Медведева, проигрывая две стартовые партии, одержал победу в пятисетовом противостоянии — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Испанец завоевал рекордный 21-й Шлем в профессиональной карьере.