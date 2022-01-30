Друг Куравлева заявил, что актер сам просил отправить его в дом престарелых

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что после смерти жены актер Леонид Куравлев сам просил отправить его в пансионат.

Морозов пояснил, что желание переехать в дом престарелых актер высказывал не только своим детям, но и ему лично. Екатерина и Василий Куравлевы сразу заметили, что после смерти любимой супруги звезда «Афони» начал замыкаться в себе, так как у него не было смысла жить, и в последующие годы он не смог справиться с этой потерей.

«Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: "Отвезите меня в дом престарелых!"», — пояснил Евгений Морозов «Комсомольской правде».

Ранее о замкнутости Куравлева рассказали некоторые его коллеги, отметив, что народный артист не смог справиться с утратой любимой женщины и практически перестал поддерживать общение со своими друзьями.

Леонид Куравлев скончался 30 января в одном из московских хосписов от остановки сердца. При жизни актер снимался в таких известных фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Семнадцать мгновений весны», и многих других проектах.