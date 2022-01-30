Снегопад и мороз придут в Петербург в первой неделе февраля

Первая неделя февраля в Санкт-Петербурге выдастся снежной и морозной. Об этом предупредил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Влияние североатлантического циклона будет ощущаться в Северной столице уже в ночь на 31 января. Город накроет сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.

«И начало недели — понедельник, вторник — пройдет под влиянием этого циклона. То есть снег будет, уже хоть и не такой интенсивный, но сохранится, ветер будет ослабевать. Температура все эти дни в начале недели будет слабо отрицательная, от –1 до –4 градусов», — рассказал Куткевич в беседе с изданием «Невские Новости».

При этом со 2 февраля в Петербурге прекратятся осадки, однако температура воздуха понизится. Во второй половине недели столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов мороза.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от километровых пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время. На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.