NI: дипломатия США привела в тупик переговоры по гарантиям безопасности России

Киев выступил с опровержением заявлений Запада о неотвратимом «вторжении» Российской Федерации на фоне того, что дипломатия США терпит серьезное поражение в вопросе переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, сообщило издание The National Interest.

По словам автора статьи Марка Эпископоса, позиция американских политиков создает новые проблемы на пути урегулирования отношений РФ и Запада. Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что «Россия в любой момент может начать атаку на Украину», вынудили Киев выступить с опровержением, добавил он.

«Растущее расхождение в риторике между Киевом и Вашингтоном проявилось в недавнем телефонном разговоре между (главой США Джо. — Прим. ред.) Байденом и (лидером Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, который, по словам высокопоставленного украинского чиновника, "прошел не очень хорошо". Украинский президент призвал своего коллегу «успокоиться», сказав Байдену, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны», — подчеркнул журналист.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что американская сторона попросила Россию не раскрывать детали ответа на требования по гарантиям безопасности, так как пытается исправить свой имидж. По мнению эксперта, Белый дом в нынешнем противостоянии с Москвой пытается сохранить лицо.