«Станет властелином мира». Ванга предрекла воссоединение некоторых держав с РФ в 2022 году

Стали известны новые пророчества известной болгарской провидицы Ванги и французского астролога Нострадамуса на 2022 год. Их предсказания раскрывают будущее взаимоотношений России с другими странами.

Так, Ванга считала, что в наступившем году лидеры двух государств пожмут друг другу руки. Кроме того, согласно ее предвидению, в состав России вернутся некоторые славянские державы. Правда, о каких именно территориях шла речь — доподлинно неизвестно.

Тем не менее болгарская ясновидящая была уверена в том, что все, кто когда-то отвернулся от российского государства, возвратятся к нему в новом обличье. Это, по ее словам, приведет к росту могущества нашей страны.

pixabay.com /

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и станет властелином мира», — предсказывала Ванга.

В свою очередь Нострадамус полагал, что 2022 год ознаменуется объединением враждующих народов перед общей угрозой. Он полагал, что в скором времени мир столкнется с глобальным потеплением — причем речь будет идти не о природе, а о всем человечестве.

Ранее афонский старец Ефрем Филофейский, ушедший из жизни незадолго до начала пандемии коронавируса, предсказал миру глобальные проблемы в 2022 году.