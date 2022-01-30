В США 26-летнего трансгендера-педофила отправили в колонию для несовершеннолетних

Окружной суд в Лос-Анджелесе заключил 26-летнюю трансгендерную женщину Ханну Таббс в колонию для не достигших совершеннолетия за попытку изнасилования десятилетней девочки.

Инцидент произошел в 2014 году. За два дня до своего 18-летия Таббс попыталась изнасиловать десятилетнюю девочку в женском туалете. Тогда она идентифицировала себя как мужчину и носила имя Джеймс.

Ранее он попадался на хранении наркотиков, избиении и нарушениях испытательного срока. Также у следствия появились доказательства изнасилования еще двух девушек. Предыдущий прокурор отказался отправлять его в тюрьму для взрослых. Теперь американец, признавший себя женщиной только после задержания, будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних с девушками, но изолированно от них.