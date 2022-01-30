Сенатор Пушков признал необходимость создать реестр «токсичного контента» в России

Россия нуждается в создании реестра «токсичного контента». Соответствующее заявление сделал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

По его словам, эти «новые ценности» должны стать в российском обществе нежелательными.

«Важная тема и важная инициатива. Будем обсуждать ее на ближайшем заседании Комиссии Совфеда по информационной политике», — подчеркнул сенатор.

По мнению члена СПЧ Игоря Ашманова, радикальную борьбу женщин за равные с мужчинами права, а также призывы к отказу от материнства следует отнести в раздел «токсичного контента». Он отметил, что государство должно обезопасить общество от подобных материалов.

Ранее сообщалось, что контент с токсичным содержанием могут ограничить в интернете. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изучить инициативу по созданию соответствующего реестра.