Двое силовиков погибли в результате покушения на губернатора в Колумбии

Неизвестные совершили вооруженное нападение на кортеж губернатора колумбийского департамента Какета. В результате два силовика погибли, сообщил глава полиции генерал Хорхе Варгас.

По предварительным данным, злоумышленники кинули на путь кортежа политика самодельную бомбу, которая впоследствии взорвалась. Еще трое полицейских получили серьезные травмы.

«Мы осуждаем подлый террористический акт, в результате которого сегодня в Какете погибли наши патрульные Уильям Эчеверриа и Мигель Берналь», — написал Варгас в соцсетях.

Губернатор Арнульфо Гаска Трухильо разъезжал по региону, а силовики отвечали за безопасность его жизни. После нападения чиновника эвакуировали на вертолете на территорию Двенадцатой армейской бригады во Флоренсии.