ЦСКА выразил соболезнования родным и близким актера Куравлева

Московский футбольный клуб ЦСКА отреагировал на трагическую новости о смерти актера Леонида Куравлева. В клубе выразили соболезнования родным и близким артиста.

Леонид Куравлев, получивший всероссийскую популярность благодаря таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», скончался 30 января.

«В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный актер, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлев. ПФК ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», — сообщается на странице ЦСКА в Twitter.

В начале января 2022 года Куравлева доставили в больницу. Медики диагностировали у актера воспаление легких. Врачи смогли стабилизировать состояние артиста. Позже его перевели в хоспис, где его сердце остановилось.