Необходимо провести конференцию по безопасности в Европе с участием Российской Федерации и Евросоюза, считает кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс.

Соответствующим заявлением политик поделилась в эфире телеканала France 3. По ее словам, сейчас есть правомерная обеспокоенность со стороны России на фоне организации у границ государства альянса, который может быть направлен против него.

«Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза», — подчеркнула Пекресс.

Ранее читатели французского издания Le Figaro поддержали президента России Владимира Путина после его телефонных переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Люди пришли в ярость от поведения НАТО и упрекнули Макрона в «заискивании» перед Белым домом.