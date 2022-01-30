Новая мутация штамма «Омикрон» оказалась в 1,5 раза заразнее

Специалисты института Statens Serum в Дании определили уровень заразности новой мутации штамма коронавируса «Омикрон» — варианта BA.2.

Данная разновидность оказалась в 1,5 раза заразнее изначального прототипа, известного в научной среде под наименованием BA.1. В агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании при этом заявили, что новая сублиния может быть не опасна для показателя эффективности вакцин против COVID-19.

На данный момент мутировавший штамм BA.2 уже начал доминировать над оригинальным вариантом в Дании, а также десятки случаев фиксируются на территории Соединенных Штатов Америки. При этом BA.1 и BA.2 заметно отличаются друг от друга, в частности, касательно мутаций в ключевой части спайкового белка, передает портал CNBC.