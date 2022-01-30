Нападающий Азмун досрочно перешел в леверкузенский «Байер»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун официально перешел в немецкий «Байер», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Уточняется, что российский и немецкий клубы достигли договоренности о трансфере иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.

Ранее 27-летний футболист согласовал с клубом Бундеслиги личный контракт, по условиям которого должен был доиграть остаток сезона-2021/22 в «Зените», а летом присоединиться к «Байеру».

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 года. В общей сложности футболист сыграл за сине-бело-голубых 104 матча, в которых отметился 62 голами.