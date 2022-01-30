Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в России

Аномальное для февраля повышение температуры ожидается на территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Показатели температуры на территории азиатской части страны поднимутся выше нормальных значений на 8-12 градусов. На европейской части отклонение от нормы составит четыре-семь градусов.

«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные», — сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Начиная с 3 февраля потепление продолжит усиливаться. На востоке европейской части температурный фон превысит норму на 8-12 градусов. На азиатской части нормальная для начала февраля температура будет превышена на 16 градусов.

Роман Вильфанд также заявил, что ряд регионов страны ждет опасная погода. Среди них оказалась Орловская, Брянская, Московская, Ленинградская, Псковская, Калининградская области, Крым и Краснодарский край. Там пройдут метели и сильные осадки.