Жители Великобритании высмеяли заявления министра иностранных дел страны Лиз Трасс о России. Дипломат выразила обеспокоенность из-за Москвы, однако пользователи Сети назвали ее переживания фантазиями.

В последнее время на Западе все чаще стала звучать риторика о якобы готовящемся «нападении» Москвы на Киев. При этом Россия неоднократно указывала, что не планирует никого «атаковать», а Запад использует данные для расширения Североатлантического Альянса. Сама Трасс также выступила с призывом противостоять российской «угрозе».

Слова главы МИД Трасс привели в ярость жителей Великобритании, они посчитали беспокойство дипломата лишь фантазией. Читатели The Telegraph не жалели эпитетов для описания ситуации.

«Поджигатели войны! Ты делаешь это для того, чтобы отвлечь внимание людей от отвратительной лжи и злоупотребления своими служебными обязанностями», — обратился один из комментаторов к министру. «Лучше бы Telegraph опубликовал статью с выступлением Лаврова. Отсутствие ума у Лиз Трасс просто пугает!» — подчеркнул другой.

Ранее Трасс заявила, что мяч в переговорах между Лондоном и Москвой находится на стороне России. Она призвала Россию к диалогу, основанному на «принципах свободы и демократии».