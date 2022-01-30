Кафельников посоветовал Медведеву не зацикливаться на поражении в финале AO-2022

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников посоветовал теннисисту Даниилу Медведеву не зацикливаться на поражении от Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 2022.

Он затруднился ответить, что пошло не так в финальном поединке Медведев — Надаль, а также почему россиянин не смог дожать 35-летнего испанца. По словам Кафельникова, Надаль вернулся в большую игру после удачного гейма в третьем сете на чужой подаче.

«Уверен, что у Медведева будут финалы и титулы Большого шлема. Совет? Ни в коем случае нельзя зацикливаться на этом поражении. Да, очень обидно. Но большие победы придут», — цитирует легендарного теннисиста «Чемпионат».

Напомним, Надаль в воскресенье установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым теннисистом, в активе которого 21 победа. Испанец в финале AO-2022 победил Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча длилась 5 часов 28 минут.