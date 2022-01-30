Министр просвещения России Кравцов рассказал о специфике подготовки к встречам с Путиным

Доклады перед встречей с президентом России Владимиром Путиным всегда приходится готовить самостоятельно, заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

По его словам, безусловно, ему ассистируют помощники, однако конечные правки он всегда вносит самостоятельно.

«Ну так изначально: всегда сам, сам пишу доклад, надиктовываю, точнее, помощникам и потом его правлю», — сказал он в рамках участия в программе «Москва Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Кравцов прокомментировал возможность перевода школьников на удаленный режим обучения. Министр отметил, что о полном переводе по всей стране речи пока не идет. Вместе с тем глава ведомства напомнил, что руководители регионов имеют все необходимые полномочия для принятия соответствующих решений самостоятельно.