Десять обвиняемых в подготовке терактов приговорили к смертной казни в Египте

Высший суд государственной безопасности Египта вынес приговор в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в формировании вооруженных группировок для нападений на силовиков и уничтожения элементов инфраструктуры. Всем подсудимым грозит смертная казнь, сообщает египетское информационное агентство MENA.

Согласно имеющейся информации, всего по делу проходили 127 человек. В июне 2015 года прокурор Хишам Баракат передал дела обвиняемых в уголовное судопроизводство. Следователи установили, что участники группировки «Братья мусульмане» (организация признана террористической и деятельность ее на территории Российской Федерации запрещена) разработали план по свержению действующей власти в Египте, находясь в тюрьме.

Те их сторонники, которые оставались на свободе, организовали три совета в разных частях страны. Эти ячейки и занимались формированием вооруженных бригад, в честь которых СМИ позже дадут уголовному делу название — «Хелуанские бригады».