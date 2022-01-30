Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии

Теннисист Даниил Медведев вышел на корт против испанца Рафаэля Надаля в финале 21-го Открытого чемпионата Австралии. Турнир завершился поражением россиянина в заключительном гейме.

Заключительный этап Australian Open состоялся в Мельбурне 30 января. Даниил Медведев провел напряженный матч с испанцем Рафаэлем Надалем, но проиграл со счетом 3:2. Для российского теннисиста поражение в финале стало вторым подряд в его карьере.

Надаль не только стал чемпионом, но и завоевал рекордный 21-й Шлем за всю карьеру. Ему удалось провести успешную игру после полугодового перерыва.

Финальный матч между Медведевым и Надалем стал четвертым выходом россиянина на заключительный этап Australian Open в карьере. Теннисисты сталкивались на корте уже четыре раза, тогда счет встреч составлял 3:1 в пользу испанца.