Лавров заявил о желании России видеть равноправие в отношениях с США

Российская Федерация хочет добрых и равноправных отношений с Соединенными Штатами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал во время программы «Воскресное время» на Первом канале. По его словам, у российской стороны есть свои интересы, как и у американской.

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства продемонстрировал отсутствие страха у Москвы, пошутив об американских ограничениях против РФ. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu.