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Медицинский штаб «ПСЖ» оценит травму Рамоса на следующей неделе 

Спорт
Медицинский штаб «ПСЖ» оценит травму Рамоса на следующей неделе 

Медицинский штаб «ПСЖ» оценит травму испанского защитника Серхио Рамоса на следующей неделе, сообщает пресс-служба парижан.

Отмечается, что футболист повредил ногу во время тренировки команды. В течение недели Рамос пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известен срок восстановления игрока.

Рамос летом 2021 года перебрался во французский чемпионат. В общей сложности защитник успел сыграть за «ПСЖ» в пяти матчах, в которых отметился забитым мячом.

После 22 туров команда Маурисио Почеттино занимает первое место в Лиге 1, в активе парижан 53 очка.

#футбол #псж #серхио рамос