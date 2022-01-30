Медицинский штаб «ПСЖ» оценит травму Рамоса на следующей неделе 

Медицинский штаб «ПСЖ» оценит травму испанского защитника Серхио Рамоса на следующей неделе, сообщает пресс-служба парижан.

Отмечается, что футболист повредил ногу во время тренировки команды. В течение недели Рамос пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известен срок восстановления игрока.

Рамос летом 2021 года перебрался во французский чемпионат. В общей сложности защитник успел сыграть за «ПСЖ» в пяти матчах, в которых отметился забитым мячом.

После 22 туров команда Маурисио Почеттино занимает первое место в Лиге 1, в активе парижан 53 очка.