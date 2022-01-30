Первые случаи заражения вариантом «Омикрона» BA.2 зафиксированы в Алжире

Алжирские медицинские специалисты выявили первые случаи заражения новым вариантом штамма коронавируса «Омикрон», получившим название BA.2. Предполагается, что он сложнее поддается распознаванию.

Врач Джон Браунштейн отмечает, что вариант штамма «Омикрон» BA.2 отличается от первичного. Так, обычные тесты, применяющиеся для распознавания коронавирусной инфекции, демонстрируют свою неэффективность. Отмечается, что ранее случаи заражения BA.2 были зафиксированы на территории Великобритании, передает телеканал «360».

В свою очередь вирусолог Павел Волчков утверждает, что бояться нового варианта «Омикрона» не стоит. По его словам, BA.2 может активно распространяться по миру, однако он не сможет вытеснить «классический» омикрон-штамм или стать доминирующим вариантом коронавируса.

Медицинские специалисты рекомендуют пройти процедуру вакцинации или ревакцинации для защиты от заражения коронавирусной инфекции. Сделать прививку от COVID-19 в России можно бесплатно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации.