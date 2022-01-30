МИД Украины выступил против российских выплат для жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало поручение президента РФ Владимира Путина о выплатах для жителей Донбасса.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из ЛДНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.

Киев выступил против такого распоряжения. В сообщении МИД говорится, что Украина считает поручение Путина «нарушением суверенитета» своей страны.

«Рассматриваем обнародование поручения как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — указывается в тексте украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Сочи. Однако украинскому лидеру эта идея не понравилась, так как город вызывает у него ассоциации с отдыхом, а не работой.