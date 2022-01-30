Симонова вспомнила о «чудесах терпения» Куравлева на съемках «Афони»

Известие о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева потрясло не только его поклонников, но и коллег по ремеслу. В их числе оказалась и актриса Евгения Симонова, игравшая с Куравлевым в фильме «Афоня». По словам звезды, во время работы над лентой он демонстрировал «чудеса терпения».

Куравлев был одним из первых партнеров Симоновой в кино. Актер на тот момент уже был кумиром и любимцем зрителей, в то время как она являлась начинающей актрисой, едва ступившей на этот сложный путь.

По словам Симоновой, на съемках Куравлев был вынужден репетировать вместе с ней, и, что сильно удивило актрису, за все то время он ни разу не выказал ей своего раздражения.

«Так вот, я клянусь — ни разу не почувствовала в эти моменты от него ни раздражения, ни досады на то, что он должен тратить время на какую-то дебютантку», — рассказала Симонова в беседе с «МК».

Причиной смерти звезды советского кино называют остановку сердца. Куравлев скончался на 86-м году жизни в московском хосписе, куда его доставили после лечения в Коммунарке.