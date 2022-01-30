«Убежали, поджав хвост». Эксперты Baijiahao напомнили США об инциденте в Черном море

США все чаще осмеливаются на рискованные провокации против России, однако они нередко заканчиваются далеко не в пользу американских «организаторов». Аналитики китайского издания Baijiahao напомнили об инциденте двухмесячной давности: миноносец ВМС США «Арли Берк» в спешке покинул акваторию Черного моря после того, как ракетный катер «Шуя» Черноморского флота сделал несколько учебных залпов в его сторону.

«Россия сделала строгое предупреждение Соединенным Штатам. Катер "Шуя" выпустил сразу несколько ракет по морскому району, где находился американский эсминец. Вряд ли союзники США ожидали, что американский эсминец убежит, поджав хвост. Но на глазах у всего мира американские военные смущенно покинули сцену», — отмечают эксперты Baijiahao.

По мнению специалистов из Китая, такое поведение ставит под сомнение «нерушимый авторитет» США в мире. Экипаж «Арли Берк», вероятнее всего, пришел к выводу, что в открытом противостоянии с Россией шансов на победу практически нет, поэтому командиры миноносца ВМС США приняли решение «дезертировать», пишут авторы Baijiahao.

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Теперь, когда накаляется обстановка вокруг Украины, китайские эксперты советуют Соединенным Штатам чаще вспоминать «бегство» из акватории Черного моря. Россия уже давно зарекомендовала себя как «боевая нация», при этом в Вашингтоне вотчину президента Владимира Путина считают «мягкой хурмой».

«США всегда считали Москву своим врагом номер один. Чтобы заманить Россию в ловушку, американцы не только обхаживают страны вокруг РФ, но и вводят антироссийские санкции, чтобы затормозить экономическое развитие своего неприятеля», — обращают внимание аналитики из Китая.

Сейчас американцы устраивают провокации по линии Украины, планомерно внося раздор в российско-украинские отношения. Из-за этой стратегии «украинский кризис» сейчас отзывается не только в РФ, но и в странах Европы, делают вывод эксперты Baijiahao.