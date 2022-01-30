Полицейского заподозрили в убийстве сожительницы во Франции

Сотрудника правоохранительных органов заподозрили в убийстве возлюбленной в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру.

«Мужчина 29 лет, сотрудник полиции в коммуне Ле-Блан-Мениль на протяжении трех лет, активно разыскивается с вечера пятницы. Он подозревается в убийстве своей сожительницы в XIX округе Парижа», — пишут в газете.

В настоящее время проводится расследование по факту умышленного убийства. Уточняется, что женщина была задушена. Полицейский находится в бегах. Ранее правоохранитель прошел курс повышения осведомленности о насилии в семье. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.