Генсек НАТО Столтенберг признал свою неосведомленность о планах Путина

Североатлантический альянс до конца не понимает планов президента России Владимира Путина по Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос представителя прессы о неминуемости «российского вторжения» на территорию Украины, Столтенберг отметил, что в рядах Альянса есть некоторая «неопределенность» в этой сфере. Вместе с тем председатель военного блока отметил, что войска НАТО не будут вовлечены в конфликт в случае обострения ситуации между Россией и Украиной. Вместо этого страны организации нарастят снабжение украинской армии оружием, а также усилят санкции в отношении Москвы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ухудшении в экономической сфере. Дипломат уточнил, что этот процесс стал реакцией на нагнетание истерии о «российском вторжении».