Business Insider: США приняли два худших решения при формировании военной доктрины

Россия смогла разработать действительно впечатляющую военную доктрину, чего не скажешь о США, заявил американский аналитик Райан Пикрелл.

В публикации для Business Insider он раскрыл фатальные ошибки Пентагона. По его словам, Соединенные Штаты приняли два худших решения при формировании военной доктрины, и теперь у них нет никаких шансов в противостоянии с Россией.

Самым слабым звеном американской военной системы Пикрелл считает объединенное командование. Решение создать единый штаб означает, что хватит одного меткого ракетного удара для нейтрализации центра управления войсками.

Следующая уязвимость Вооруженных сил США заключается в их злоупотреблении цифровыми технологиями. Ставку на информационное господство американцы стали делать еще во время войны в Персидском заливе. На сегодняшний день связь и корректировка огня обеспечиваются за счет электронных систем и спутников. К несчастью для Пентагона, подобную сеть очень легко повредить за счет средств радиоэлектронной борьбы, а орбитальные спутники сейчас можно без труда ликвидировать при помощи ракет.

На сегодняшний день в распоряжении у России есть зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», который как раз способен поражать объекты на околоземной орбите. В прошлом году система успешно прошла испытания.