Шугалей в ответ на выпад Ле Дриана против России напомнил о махинациях Стефани Уильямс в Ливии

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал резко негативный комментарий на недавнее заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Последний недавно высказал мнение, что специалисты российской «ЧВК Вагнера» защищают существующую в Мали политическую систему в обмен на использование природных ресурсов, которыми располагает республика.

«Мне многое приходилось видеть и слышать в последнее время, но до сих пор не могу привыкнуть к истеричному поведению некоторых европейских дипломатов», — отметил Шугалей в данной связи.

Федеральное агентство новостей /

В своем Telegram-канале российский социолог подчеркнул, что, бросаясь подобными фразами, Франция пытается отвлечь внимание международной общественности от очередного провала своей внешней политики на континенте.

«Замечу господину Ле Дриану, что Россия не подписала в последние годы с малийскими властями ни одного соглашения об использовании ресурсов этой страны. Россия, в отличие от той же Франции, работает в Мали совершенно бескорыстно, понимая, что, если не помочь в справедливой борьбе с терроризмом, если не создать боеспособные силы безопасности сегодня, то завтра может быть поздно», — сообщил директор ФЗНЦ.

От политики Парижа, считает Шугалей, страдают в первую очередь сами граждане европейской страны.

«Рядовые французы становится заложниками интриг политиков с Елисейского дворца. Реальная цена этих интриг – антифранцузские настроения по всей Африке и ограбление африканских стран, растаскивание их ресурсов, погружение их в бесконечные террористические кризисы», — добавил социолог.

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Максим Шугалей сравнил стратегию Парижа с политикой и других западных держав. По его словам, примеров много, причем в той же Африке.

«Скажем, госпожа Стефани Уильямс, прикрываясь статусом главы миссии ООН по Ливии, уже много лет обеспечивает практически открытое ограбление нефтедоходов этой страны. Уходить с этого поста, даже после откровенных провалов в исполнении своих обязанностей, она не собирается. Однако ни одного заявления в отношении деятельности Стефани Уильямс от французского министра иностранных дел Франции не последовало», — отметил Шугалей.

По его словам, все это указывает на двойные стандарты в действиях Жан-Ива Ле Дриана.

«Поэтому, господин министр, лучше бы Вам заткнуться и перестать позорить французский народ», — подытожил российский эксперт.

Ранее Шугалей писал о том, что спецпосланник ООН Стефани Уильямс манипулирует своими контактами с руководством Ливии в интересах США и ЕС. Директор ФЗНЦ не раз предупреждал о негативных последствиях ее возвращения в североафриканскую страну.