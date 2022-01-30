Австралия не намерена развертывать военные силы, а также участвовать в возможном конфликте на фоне ситуации вокруг Украины, рассказал министр финансов страны Саймон Бермингем.

Соответствующим заявлением он поделился во время своего брифинга. Австралия является партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Статус страны в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с Альянсом.

«Мы крайне ясно дали понять, что Австралия не будет развертывать военные силы в связи с Украиной, что мы не будем принимать непосредственное военное участие в такого рода конфликте», — подчеркнул Берминген.

В Российской Федерации обращают внимание на то, что Соединенные Штаты и страны Запада истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине. Однако Москва неоднократно опровергала различные упреки.