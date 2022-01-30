Аналитик Розофф: вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО решается в обход их правительств

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс решается в обход правительств этих государств, рассказал американский военный аналитик Рик Розофф.

Соответствующим заявлением основатель организации Stop NATO поделился в своей колонке для портала Anti-Bellum. По словам эксперта, Хельсинки и Стокгольм сталкиваются с серьезным давлением, которое исходит не от России. Однако ни Швеция, ни Финляндия все еще не заявляли о желании стать частью «дружной североатлантической семьи», передает «ПолитРоссия».

Он считает, разговоры о вступлении двух стран в Альянс продолжают раздаваться с завидным постоянством. Аналитик отметил, что в Финляндии на эту тему нередко высказывается вице-председатель оппозиционной Национальной коалиционной партии страны Элина Валтонен. Она уверена, что присоединение к НАТО стало бы для Хельсинки «естественным шагом». По ее словам, Финляндия давно отказалась от своей позиции времен холодной войны, когда стремилась соблюдать нейтралитет и оставаться в хороших отношениях с российской стороной.

По его словам, вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс решается на каком угодно уровне, но только не на уровне правительств государств. Так аналитик раскрыл неудобную правду о ловушке НАТО в вопросе вступления Швеции и Финляндии. Хельсинки и Стокгольм уже почти попались в ловушку, расставленную Альянсом и его агентами, и теперь будут исполнять лишь роль наживки для Российской Федерации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что руководство Альянса собирается создать дополнительные условия для сближения блока с Финляндией и Швецией.