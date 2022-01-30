Минпросвещения России не планирует массово переводить школы на дистанционное обучение

Министерство просвещения России не планирует массово переводить общеобразовательные учреждения на удаленный формат обучения.

Российские школы не намерены переводить на удаленку из-за распространения коронавирусной инфекции. Решение о дистанционном обучении будут принимать индивидуально в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» на программе «Москва. Кремль. Путин».

Эффективным средством защиты от заражения коронавирусом является вакцинация. Прививка снижает риск развития осложнений и летального исхода. Пройти процедуру можно одним из четырех отечественных препаратов.