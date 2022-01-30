Политолог Золотарев: Украина потеряла независимость из-за продажности властей

Украина утратила собственную независимость после государственного переворота, который произошел в Киеве в 2014 году, заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев.

Эксперт ткнул носом Киев в полную зависимость Украины от Запада. По его словам, политика страны превратилась в бизнес.

«А в бизнесе все покупается и продается, в том числе и такие вещи, которые в нормальном государстве не должны выставляться на прилавок большого базара — независимость и суверенитет», — сказал он.

Вместе с тем Золотарев добавил, что в современной Украине олигархи являются последним оплотом суверенитета страны. Если киевской власти все же удастся оказать на представителей крупного бизнеса действительно серьезное давление, то у западных кураторов Украины не останется абсолютно никаких преград для взятия страны под тотальный контроль от и до.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Дипломат отметил, что Вашингтон имеет необходимые рычаги для оказания нужного давления на Киев с целью выполнения Минских соглашений, однако этого не происходит, резюмировал глава МИД России.