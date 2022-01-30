Экс-депутат Рады пожаловался на автоматы из фанеры в отрядах теробороны Украины

Депутат Верховной рады прошлого созыва Егор Соболев, в прошлом году записавшийся в ряды подразделения территориальной обороны Украины, пожаловался на автоматы из фанеры, с которыми проходят учебные занятия. По его словам, всему виной закон о теробороне, запрещающий пользоваться боевым оружием не в военное время, передает «ПолитНавигатор».

«Это не отвечает ни вызовам времени, ни здравому смыслу. У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы, помогающие понять тактику во время передвижения. Поэтому сейчас я оформляю в МВД разрешение на владение личным карабином», — посетовал Соболев.

Экс-депутат рассказал, что бойцы теробороны чаще всего отрабатывают «пехотные» маневры: патрулирование, засады, организацию блок-постов.

«Это те ситуации, в которых может оказаться украинец в случае начала широкомасштабной агрессии РФ, – уверен Егор Соболев. – Иногда проходят учебные стрельбы, правда, не так часто, как хотелось бы».

По словам бывшего украинского политика, отряды территориальной обороны должны готовиться не к охране объектов стратегического значения, а к диверсионной деятельности.