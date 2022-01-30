Валентина Талызина вспомнила съемки с Леонидом Куравлевым в «Афоне»

Актриса Валентина Талызина поделилась воспоминаниями о работе своего коллеги Леонида Куравлева и режиссера Георгия Данелии на съемках фильма «Афоня».

Талызина рассказала, что Куравлев был талантливым русским артистом, а на съемках «Афони» они с Данелией работали «просто взадых» и вместе создавали образ главного героя киноленты.

«Это было потрясающе, смотреть на них. Они поддерживали друг друга, смеялись. Леня был великолепный», — поделилась воспоминаниями Валентина Талызина в беседе с телеканалом «360».

Леонид Куравлев скончался 30 января в одном из московских хосписов от остановки сердца. Последнее время он лечился от воспаления легких, а после операции его перевели в другое медучреждение для реабилитации, где врачи диагностировали у него деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь.