Близкие Куравлева будут добиваться его захоронения на Троекуровском кладбище

Стала известна последняя воля покойного артиста Леонида Куравлева. Актер хотел быть похороненным рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на протяжении нескольких недель лечился от пневмонии в Коммунарке. После выписки актера направили в хоспис.

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно 30 января. Источник, близкий к покойному актеру, сообщил ФАН, что родные и друзья Куравлева хотят похоронить его на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, любовь к которой он хранил всю свою жизнь.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца. Помимо смешанной деменции, Куравлев страдал от цереброваскулярной болезни, при которой головной мозг человека буквально умирает.