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Близкие Куравлева будут добиваться его захоронения на Троекуровском кладбище

Общество
Близкие Куравлева будут добиваться его захоронения на Троекуровском кладбище

Стала известна последняя воля покойного артиста Леонида Куравлева. Актер хотел быть похороненным рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» на протяжении нескольких недель лечился от пневмонии в Коммунарке. После выписки актера направили в хоспис.

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно 30 января. Источник, близкий к покойному актеру, сообщил ФАН, что родные и друзья Куравлева хотят похоронить его на Троекуровском кладбище, где покоится его супруга, любовь к которой он хранил всю свою жизнь.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца. Помимо смешанной деменции, Куравлев страдал от цереброваскулярной болезни, при которой головной мозг человека буквально умирает.

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