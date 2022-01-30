Возлюбленная нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда обвинила его в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсон Гринвуд стал героем далеко не спортивного скандала — девушка футболиста, модель Гарриет Робсон, обвинила его в насилии.

Избранница футболиста привела в качестве доказательства фотографии, которые разместила в личном Instagram-аккаунте. На этих изображениях можно увидеть следы побоев, якобы оставленные на ее теле Гринвудом. Футболист пока воздерживается от каких-либо комментариев по этой ситуации.

«Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — отметила модель.

Мэйсон Гринвуд играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, добавив в свою копилку пять голов и осуществив одну результативную передачу. В сезоне 2020/21 Гринвуд выходил на поле в 52 матчах и оформил 12 голов.