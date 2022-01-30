Рязанцам представили бренд региона от студии Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева совместно с представителями Рязанской области подготовили бренд региона и представили его местным жителям в минувшую пятницу. На логотипе изображен желтый богатырский шлем, под которым красными буквами написано «Рязань». Местные власти рассчитывают, что в скором времени новый бренд Рязанской области «закрепится в сознании людей».

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По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина, логотип подчеркивает «уникальность» региона.

«[Бренд] располагает, заставляет вглядываться в детали и даже любоваться оригинальной графикой и цветовым сочетанием. И я уверен, что под новым брендом регион сможет выгодно выделяться среди наших соседей. И, поверьте, пройдет совсем немного времени, и он закрепится в сознании всех и будет ассоциироваться с лучшим набором характеристик Рязанской земли, ее жителей и достижений», — заявил Никитин.

Профессиональные дизайнеры и эксперты Корпорации развития Рязанской области разрабатывали логотип полгода. После проведения соцопросов специалисты пришли к выводу, что регион является «местом, где жизнь находится в балансе между драйвом и спокойствием».

«Каждый видит свое — кто-то видит шлем богатырский, кто-то — купол собора, а кто-то видит купол соборной мечети. И со временем люди, которые будут использовать эту символику и то, что с ней связано, будут находить новые области и формы применения бренда территории», — сообщил глава центра социологических исследований Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина Владимир Горнов.

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При этом некоторые жители Рязанской области раскритиковали студию Артемия Лебедева за разработанный логотип. К примеру, рязанского священника Дмитрия Фетисова возмутила «пьяная кривизна и аляповатость букв».

«Пьяная кривизна и аляповатость красных, пляшущих вприсядку, букв, символизирует, по мнению автора шедевра, несусветную дремучую глупость и разгильдяйство тех, кто распоряжается налогами косопузого населения Мещеры», — уверен священнослужитель.

«Нарочито-восточный» шрифт, по мнению Фетисова, намекает жителям на разорение Рязани монгольским полководцем Батыем (1237 год).