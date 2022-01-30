В Петербурге зафиксировано девять прорывов труб за сутки

Случаи возникновения коммунальных аварий были зафиксированы в семи районах Санкт-Петербурга за сутки. Всего же за субботу, 29 января, произошло девять прорывов труб.

Сразу два случая было зафиксировано в Приморском районе Петербурга. Коммунальные аварии возникли на Богатырском проспекте и Яхтенной улице. Еще две аварии произошли в Центральном районе Северной столице. В результате прорыва трубы на Невском проспекте произошло обрушение штукатурке в одном из домов, а на 6-й Советской улице сломался стояк горячего водоснабжения, передает издание «Мойка 78».

На Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой, аналогичная авария была замечена на улице Фрунзе в Московском районе города. Из-за прорыва трубы на проспекте Науки в Выборгском районе сотни горожан остались без отопления и горячей воды.

С наступлением зимы случаи возникновения коммунальных аварий в Санкт-Петербурге участились. Один из таких случаев произошел на перекрестке Курляндской и Дровяной 10 января. В результате аварии, проезжая часть превратилась в грязную реку. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, губернатор Александр Беглов так и не решил проблемы в коммунальной сфере.